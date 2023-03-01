صحيفة بريطانية: عنف المستوطنين في نابلس "سقوط جديد" و غير مسبوق

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية افتتاحية حول "عنف الرعاع في الضفة الغربية" وأنه "سقوط جديد".

وقالت الصحيفة إن الهجوم الصادم من المستوطنين على بلدة حوارة قرب نابلس، يقدم شهادة جديدة عن المخاطر القادمة، خاصة أنه جاء بعد انتهاء محادثات إسرائيلية- فلسطينية.

وأضافت أنه لم تكن هناك طريقة قاتمة لإظهار التحدي الذي واجه المحادثات بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين أكثر من تقويضها خلال ساعات.

فالمحادثات في الأردن هي الأولى من نوعها منذ سنوات بين الجانبين، وتعكس اهتماما أمريكيا متأخرا في سياق غير مناسب تحكم فيه حكومة متطرفة في "إسرائيل"، وسلطة فلسطينية خامدة، وسط تصاعد في العنف.

وبعد ساعات من البيان النهائي لقمة العقبة، قام مئات من المستوطنين بدخول بلدة حوارة الفلسطينية، مسلحين بالحجارة وقضبان الحديد وعاثوا فيها خرابا، وقتلوا رجلا، وجرحوا المئات وأحرقوا السيارات والممتلكات انتقاما لمقتل مستوطنيْن اثنين في نهار ذلك اليوم.

وتعلق الصحيفة أن عنف المستوطنين ليس جديدا، وكان يزداد سوء قبل تولي هذه الحكومة المتطرفة السلطة في "إسرائيل"، لكن حجم وكثافة الهجوم الذي تم الإعلان عنه بشكل واسع قبل بدايته، وحقيقة أن عناصر في الائتلاف الحكام دفعت به، تجعله غير مسبوق.

وقال رئيس ما يسمى بـ "لجنة الأمن القومي" في الكنيست: “حوارة محروقة ومغلقة، هذا ما أريد رؤيته، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها تحقيق الردع”.