سبب وفاة اللاعب عبده بسيسي-من هو اللاعب عبده بسيسي، لا يزال خبر وفاة اللاعب عبده بسيسي حارس مرمى النادي الأهلي السعودي السابق ومدير الكرة بنادي أحد، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج العربي والمملكة العربية السعودية خاصة، فبعض أحاديث تتسأل عن سبب وفاة عبده بسيسي، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن سبب وفاة اللاعب عبده بسيسي، وذلك تماشياً مع عمليات البحث عبر محرك قوقل وكذلك حالة الترند التي لا يزال يسيطر بها خبر وفاة اللاعب عبده بسيسي.

سبب وفاة اللاعب عبده بسيسي

وأمس الثلاثاء، توفي عبده بسيسي حارس مرمى النادي الأهلي السعودي السابق ومدير الكرة بنادي أحد، اليوم الثلاثاء، عن 45 عامًا، و وجاءت وفاة بسيسي بعد مباراة فريقه أحد أمام مضيفه العربي لحساب الجولة 23 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، والتي حسمها أحد بهدفين نظيفين.

من هو اللاعب عبده بسيسي

وفي تفاصيل السيرة الذاتية للاعب عبده بسيسي، فقد ولد عبده بسيسي في 11 كانون الأول/ ديسمبر عام 1977، وبدأ مسيرته في كرة القدم من خلال الفئات السنية في النادي الأهلي، ومن التدرج في الفئات السنية إلى ارتداء قميص الفريق الأول بالنادي الأهلي وكان ذلك عام 1998 ليظل في حراسة عرين الأهلي حتى عام .2008

وبعد تجربته مع الأهلي، انتقل بسيسي إلى نادي الأنصار واستمر معه حتى عام 2014، وخلال هذه الفترة قاده للصعود إلى دوري المحترفين، قبل أن يرحل إلى نادي العروبة عام 2014 الذي قضى معه موسمًا واحدًا ليختتم مسيرته في نادي أحد الذي حمى عرينه حتى اعتزاله عام .2019

سبب وفاة عبده بسيسي

وحول سبب وفاة اللاعب عبده بسيسي، وفقاً للأطباء أن سبب وفاة اللاعب عبده بسيسي هو تعرضه لجلطة دماغية توقف على اثرها القلب بعد مباراة فريقه ليتم الإعلان عن وفاته بعد ساعات من قبل الأطباء عن عمر يناهز 45 عاماً.