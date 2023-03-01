مصادر لـ"فلسطين اليوم": صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير 2023 الإثنين المقبل

كشفت مصادر خاصة لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الأربعاء 1/3/2023م، موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر فبراير2023م.

ورجحت المصادر أن يتم صرف الرواتب يوم الإثنين المقبل 6/3/2023م، على أن يتم الإعلان من قبل وزارة المالية في رام الله يوم الأحد 5/3/2023م.

وأكد المصدر أن النسبة المتوقعة لصرف الرواتب على الأرجح ستكون وفقاً راتب شهر يناير بنسبة 85% دون صرف مستحقات مالية، وبحد أدني 2000 شيكل.

وصرف السلطة الفلسطينية، رواتب موظفي السلطة العموميين لشهر يناير/ كانون الثاني بنسبة 85% وبحد أدنى 2000 شيكل".

وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات المالية هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.