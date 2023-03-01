مصادر لـ"فلسطين اليوم": صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير 2023 الإثنين المقبل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:45 م
01 مارس 2023
صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير 2023
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

كشفت مصادر خاصة لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الأربعاء 1/3/2023م، موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر فبراير2023م.

ورجحت المصادر أن يتم صرف الرواتب يوم الإثنين المقبل 6/3/2023م، على أن يتم الإعلان من قبل وزارة المالية في رام الله يوم الأحد 5/3/2023م.

وأكد المصدر أن النسبة المتوقعة لصرف الرواتب على الأرجح ستكون وفقاً راتب شهر يناير بنسبة 85% دون صرف مستحقات مالية، وبحد أدني 2000 شيكل.

وصرف السلطة الفلسطينية، رواتب موظفي السلطة العموميين لشهر يناير/ كانون الثاني بنسبة 85% وبحد أدنى 2000 شيكل".

وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات المالية هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات