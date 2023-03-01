مهجة القدس تنظم وقفة دعم و إسناد للأسير خضر عدنان بمدينة غزة

نظمت مؤسسة *مهجة القدس* للشهداء والأسرى والجرحى صباح اليوم الأربعاء، وقفة دعم وإسناد للأسير القائد الشيخ خضر عدنان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس والعشرين على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال الصهيوني، وذلك أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

وقال د. جميل عليان مسئول ملف الشهداء والأسرى والجرحى في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة *مهجة القدس:* "نحن أمام معركة كبيرة وهي معركة الأسرى، خضر عدنان رمز يعبر عن الإرادة الفلسطينية وعن الإصرار الفلسطيني، خضر عدنان يرفض الاعتقال لمجرد الاعتقال كما هو شعار الحركة الأسيرة اليوم ليس الحصول على المطالب المعيشية، وإنما شعارهم الذي سيخوضون به معركتهم بالإضراب عن الطعام في مطلع رمضان هو الحرية أو الشهادة".

وتابع عليان "الشعب الفلسطيني كل يوم يزداد قوة وإصرارًا على مواصلة الطريق، إن خضر عدنان والحركة الأسيرة ومقاتلينا في كل مكان في قطاع غزة والضفة الغربية يؤكدون أن هذه المعركة لا تحتمل إلا نهاية واحدة هي النصر لأسرانا.

وطالب عليان الكل الفلسطيني المزيد من الجهد، والمزيد من الاستنفار والقوة لدعم أسرانا، وأن تتحول هذه الحالة المساندة للأسرى وهذه الحاضنة الفلسطينية لخضر عدنان ولكافة الأسرى إلى حركة متصاعدة تشتعل في كل المناطق الفلسطينية داخل وخارج الوطن".

وأشار عليان إلى ضرورة تشكيل لقاءات فلسطينية على أعلى المستويات، وقمة في غزة لمناقشة قضية الأسرى التي تزداد اشتعالاً يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى استنفار قوى المقاومة وأجنحتها العسكرية التي ترصد وتراقب وتحلل موضوع الأسرى، وستتدخل هذه القوى ولن تترك الأسرى لوحدهم، سنقاتل جميعاً سنتقاتل من أجل قادتنا من أجل أسرانا الذين قادوا المشروع الوطني.

ودعا عليان إلى استنفار كل طاقاتنا والعمل على أن تتمدد هذه الحركات الشعبية في كل مكان في العواصم الأوربية والعربية يجب أن ننتقل من حالة فلسطينية حاضنة للأسرى والمقاومة إلى حالة إقليمية عربية إسلامية عالمية تحتضن القضية الفلسطينية ومتطلباتها حتى نصل إلى تحرير أسرانا وتحرير مسرانا ونصرة قضيتنا.