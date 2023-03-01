متى اجازة يوم المرأة العالمي في فلسطين 2023- موعد إجازة اليوم العالمي للمرأة 2023، يوافق يوم 8 مارس آذار 2023، اليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة يحتفل بها العالم أجمع لما للمرأة من دور ريادي في بناء وتطور المجتمعات، لذلك قرر العالم اعتبار يوم الثامن من شهر مارس/ آذار يوما للاحتفال بالمرأة في كل دول العالم، حيث إنه في بعض دول تحصل المرأة على إجازة رسمية في هذا اليوم، تعبيرا من الدولة عن أهميتها في المرافق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

تاريخ يوم المرأة العالمي 2023

تاريخ يوم المرأة العالمي 2023، الثامن من آذار من كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للمرأة حيث تعد مدينة نيويورك الأمريكية، أول ولاية على مستوى العالم تحتفل بهذا اليوم، لكن الاحتفال أقيم يوم 28 فبراير 1909 ميلادي، لكن تغير تاريخ يوم المرأة العالمي سنة 1917 م، عندما اجتاحت السيدات العاملات مصانع النسيج في مدينة سانت بطرسبرغ، لذلك تحول اليوم العالمي للمرأة من 28 فبراير إلى 8 مارس من كل عام.

8 ايام ..



على اليوم العالمي للمرأة ♥️

3/8



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رسالة لطيفة لها …………😍 — تهاني التميمي (@tahany6897) February 28, 2023

هل يوم المرأة العالمي 2023 إجازة رسمية؟

هل يوم المرأة العالمي 2023 إجازة رسمية؟ أعلنت الحكومة الفلسطينية بشكل رسمي أن يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار 2023 يوم إجازة رسمي لكل المرافق الحكومية، وذلك تماشيا مع اليوم العالمي للمرأة ولأهمية دور المرأة في بناء المجتمعات، حيث أرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تاريخ يوم المرأة العالمي وموعد الاجازة بناء على رغبة المتابعين.

اليوم العالمي للمرأة في الإسلام

اليوم العالمي للمرأة في الإسلام، وفق المفتي العام لجمهورية مصر العربية الشيخ الدكتور شوقي علام، قال إنه يكفي أن إكرام المرأة وتقوى الله فيما يخصها كان من خواتيم وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عندما قال: (استَوْصُوا بالنساء خيرًا)، لذا لا ضير في ان يحتفل المسلمون بيوم المرأة وتكريم النساء، لأن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة وجعلتها وارثةً نصيبًا مفروضًا بعد أن كانت تورَّث بذاتها وتتنقل بين الرجال انتقال التركات، وأفرد لها الإسلام ذمة مالية مستقلة لم تعرفها في الجاهلية.