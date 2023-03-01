لليوم الثالث: الحصار "الإسرائيلي" يخنق أريحا

يواصل اليوم الأربعاء 1/3/2023، الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خنق محافظة أريحا بالضفة المحتلة، لليوم الثالث على التوالي، في أعقاب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطن يحمل الجنسية الأميركية.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مختلف مداخل ومخارج اريحا، ومختلف الطرق الفرعية وتلك التي توصل للأراضي الزراعية في المحافظة وتنفذ عمليات تفتيش دقيقة للمواطنين والمركبات التي تمر من خلال تلك الطرق، ما يعيق حركة وصولهم لأعمالهم.

وأوضح رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، أن المحافظة مغلقة بشكل محكم، وفي ظل عمليات التفتيش الدقيق، فإن هناك أزمة كبيرة يحتاج فيها الفلسطيني لساعات حتى يتمكن من الخروج منها.

وأشار إلى أن الطرق الفرعية والمزارع تم إغلاقها بأسلاك شائكة مع تواجد لدوريات جيش الاحتلال، لافتا إلى أن عصابات المستوطنين يتواجدون على الطرق الفرعية والترابية ويعتدون على مركبات المواطنين.