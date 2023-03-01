جرائم أراضي 48 : مقتل شاب في حي الجواريش بالرملة

قُتل فجر اليوم الأربعاء 1/3/2023، الشاب إدريس جبريل عكاشة (19 عاما)، متأثرا بالجروح الحرجة التي أصيب بها جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار ارتُكبت داخل منزله في حي الجواريش في مدينة الرملة بأراضي عام 48.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، قام ملثمون باقتحام منزل العائلة عند الساعة الرابعة فجرا، ودخلوا غرفة نوم الشاب إدريس وأطلقوا الرصاص عليه من مسافة قريبة جدا وهو نائم في سريره، وهربوا من المكان.

يشار إلى أن والد الشاب إدريس قُتل قبل نحو عامين.

ومساء الثلاثاء، أصيب شخص في الخمسينيات من عمره، بجراح وُصفت بالحرجة، جراء تعرضه لإطلاق نار، قرب مبنى المجلس المحلي القديم في بلدة البعنة، في منطقة الشاغور، في جريمة هي الثالثة التي تشهدها البلدة منذ مطلع الأسبوع الحالي.

ويشهد المجتمع العربي بأراضي عام 48، تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة، إذ بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع عام 2023 الجاري ولغاية اليوم، 21 قتيلا، في ظل تواطؤ الشرطة وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.