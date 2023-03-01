لجنة دعم الصحفيين:  56 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال فبراير

رصدت لجنة دعم الصحفيين، انتهاكات الحريات الإعلامية ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، المتمثلة بالاعتقال، والتهديد والاستهداف بالرصاص والاعتداء المباشر الميداني والدهس والسب والشتم إلى جانب أشكال أخرى من الاستهداف للصحفيين والإعلاميين في الميدان وداخل سجون الاحتلال.

وبحسب تقرير اللجنة، فإن شهر فبراير/شباط2023 شهد أكثر من ( 49 ) انتهاكاً إسرائيلياً بحق الإعلاميين والتي تأتي في إطار محاولة قوات الاحتلال طمس الحقيقة الساطعة لجرائمها وإرهابها الذي تمارسه بحق الفلسطينيين، كما سجل التقرير (3 ) من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية داخلية بالضفة والداخل المحتل ، وبشأن محاربة المحتوى الفلسطيني سجل التقرير (5) حالات من الانتهاكات من قبل مواقع التواصل الاجتماعي .

انتهاكات إسرائيلية

ووثق التقرير خلال شهر فبراير 2023، إصابة واستهداف (21 ) صحافياً من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، خلال تغطيتهم اقتحام الاحتلال لمدن الضفة الغربية، وهدم جرافات الاحتلال لمنازل الفلسطينيين بالقدس الضفة الغربية والداخل المحتل، وكذلك ضربهم وركلهم ودهسهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه واستخدامهم كدروع بشرية، خلال تغطيتهم المسيرات والفعاليات بالضفة المحتلة و استخدام الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام لمنع الصحفيين عن التغطية والتواجد في الحدث.

كما وثق التقرير، اعتقال واحتجاز واستدعاء قوات الاحتلال "الإسرائيلي لعدد (2 ) من صحفيين، وهما احمد حبابة الكسواني مصور تلفزيون فلسطين، ومراسل موقع "فلسطين تايمز" الصحفي كريم خمايسة.

وبشأن تأجيل المحاكمات سجل التقرير(1) حالة، بعدما أجلت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، محاكمة الصحافية المقدسية لمى غوشة (30 عاماً)، إلى 21 مارس/ آذار المقبل، وأبقت عليها قيد الحبس المنزلي، ومنع التواصل عبر ماقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين، أكثر من(25) حالة تغطية، وعرقلت أداء مهامهم وتغطيتهم المسيرات والفعاليات التي تظهر انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومنعتهم من العمل، تخللها الشتم والسب والألفاظ النابية .

انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي

وفي شأن محاربة المحتوى الفلسطيني، أغلقت وقيدت حساب وحظرت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وبالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (5) حالات لصحفيين ومواقع إعلامية بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر، حيث قامت شركة فيس بوك بحذف وحجب وإغلاق( 5) صفحات لكل من إذاعة "صوت القدس"، شبكة فلسطين الإخبارية باللغتين العربية والإنجليزية، ووكالة معاَ بحجة مخالفة المعايير ويأتي ذلك تزامنا مع سياسة ممنهجة لمحاربة المحتوى الفلسطيني.

اعتداءات فلسطينية داخلية

وحول الاعتداءات الداخلية بحق الصحفيين سجلت اللجنة خلال شهر فبراير2023 المنصرم(3) حالات، ففي الضفة الغربية حقّق جهاز المخابرات الفلسطيني في مدينة رام الله، مع مصوّرَي قناة "الجزيرة مباشر" محمد سمرين ومحمد تركمان، بعد يوم على استدعائهما هاتفياً، على خلفية تحويل مالي تلقّياه من القناة عبر شركة صرافة دولية، فيما تعرض الصحفي حسن شعلان من باقة الغربية ـ منطقة المثلّ، لتهديدات مباشرة على حياته عبر رسائل نصية وصلت إلى هاتفه من قِبل مجهولين.