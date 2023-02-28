سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 1/3/2023- قفزة في سعر الدولار مقابل الليرة

سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 1/3/2023- قفز سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تداولات اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة، صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، والتي على وقعها خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء

وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأمريكي أو تحويلها إلى الخارج.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

زاد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم ليسجل ما بين 84000 و84400 ليرة لبنانية لكل دولار، بحسب منصة "lirarate"

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

ارتفع سعر الدولار عبر منصة صيرفة إلى 45200 ليرة مقابل 45000 ليرة بالأمس.

سعر الدولار الرسمي

استقر سعر الدولار الرسمي في مصرف لبنان المركزي عند 15000 ليرة للدولار الواحد.

حاكم المصرف

لا تزال الاتهامات تطارد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية حادة تعاني منها البلاد منذ 2019.

الاتهامات هذه المرة أطلقتها الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا، واليت قالت إنها أجرت تدقيقا شمل 12 مصرفا وبدأت إجراءات ضد اثنين منها على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

واتهمت السلطات اللبنانية سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له يوم الخميس بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في القضية المهمة.

جاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان استمر 18 شهرا حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي في الفترة من عام 2002 إلى 2015.

وقالت هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) يوم الإثنين إنها أجرت تدقيقا شمل 12 مصرفا فيما يتعلق بتهم غسل الأموال المرتبطة بالقضية.

وذكر متحدث باسم الهيئة "في السياق اللبناني، أجرت (فينما) عمليات تدقيق في نحو 12 مصرفا.. وبدأت إجراءات لإنفاذ القانون في حالتين".