أسعار المحروقات والغاز في غزة والضفة لشهر 3 مارس 2023، أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة عن أسعار المحروقات والغاز عن شهر مارس/ آذار 2023، حيث يتضمن الإعلان عن سعر البنزين بكل أنواعه، والسولار أيضا، إضافة إلى الكاز الأبيض، مع وجود تعليمات من هيئة البترول بالالتزام بالتسعيرة المعلنة منها مع الإشارة إلى التحذير من عدم الالتزام بالتسعيرة للمستهلك بأنهم سيواجهون بالقضاء، حيث شهدت التسعيرة اختلافا ملحوظا على أسعار المحروقات هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي.

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 3 2023 - سعر البنزين والسولار

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 3 2023 - سعر البنزين والسولار، قبل قليل حددت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية في رام الله أسعار البنزين والسولاء لشهر مارس المقبل، حيث شهدت الأسعار انخفاضا عن شهر فبراير الجاري، وهو ما يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني، لذا يوافيكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأسعار المحروقات والغاز- سعر البنزين والسولار في فلسطين عن شهر مارس 3 2023.

أسعار المحروقات لشهر 3 2023

أسعار المحروقات لشهر 3 2023، شهدت أسعار المحروقات والغاز لشهر مارس 2023، انخفاضا ملحوظا مقارنة بالشهر الماضي، وفق ما أظهر اعلان الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية، حيث وصل سعر لتر البنزين 95، 6.58 شيكل، وبنزين 98 – 7. 28 شيكل، والكاز الأبيض 6.16 شيكل، أما سعر الغاز الأسطوانة 12 كيلو جرام تصل المستهلك بـ 70 شيكلا، أما لتر السولار جاء مساويا 6. 16 شيكل.

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أسعار المحروقات والغاز عن شهر 3 2023 في فلسطين

أسعار المحروقات والغاز عن شهر 3 2023 في فلسطين، أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية في رام الله، مساء اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر مارس/ آذار 2023، ودعت الهيئة في بيان لها، الموزعين وأصحاب المحطات للالتزام بالسعر المحدد، محذرة غير الملتزمين بأنهم سيكونون تحت طائلة المسؤولية، وإلى هنا نكتفي بتحرير مقالة عن أسعار البنزين والمحروقات في فلسطين لشهر مارس 2023.