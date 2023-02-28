مسؤولة أوروبية: حصار "إسرائيل" لغزة يسبب مشكلة حقيقية لمرضى غزة

أكدت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، ماريا فيلاسكو، اليوم الثلاثاء 28/2/2023، أن الإغلاق ومعوقات السفر "الإسرائيلية" من قطاع غزة، تخلق مشكلة حقيقية للمرضى الذين يعانون من حالات صعبة.

وأكدت فيلاسكو، في تصريح صحفي، على هامش مؤتمر "حول الحق في الصحة في قطاع غزة"، أن القطاع الصحي يتأثر كثيراً بسبب الإغلاق المستمر والذي يمنع المرضى من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع.

وأشارت إلى وجود عدد كبير من الحالات لا يتمكنون من تلقي العلاج في القدس الشرقية والضفة الغربية.

ويعتبر حاجز بيت حانون الذي تسميه سلطات الاحتلال الإسرائيلي “معبر إيرز” المعبر الوحيد للراغبين في العلاج بالمستشفيات الإسرائيلية أو الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إذ أضحى المعبر المفتوح فقط للحالات الإنسانية وسيلة للإيقاع ببعض الفلسطينيين واعتقالهم.

ويقع المعبر أقصى شمال ويربط القطاع بالأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1948، وهو ممر إجباري لكل من يرغب في السفر من غزة إلى إسرائيل أو الضفة الغربية، ويسمح فقط لحالات إنسانية وبتصريح مسبق بالمرور عبره.

وقالت فيلاسكو: “نحن في الاتحاد الأوروبي نؤمن بأن الخدمات الصحية هي حق من حقوق الإنسان وندعم القطاع الصحي من خلال تقديم المساعدات لمستشفيات القدس الشرقية والتي من جهتها تقدم الخدمات للمرضى القادمين من قطاع غزة”.

وتابعت: “وأيضا ندعم مشاريع مع مؤسسات المجتمع المدني كمشروع اليوم والتي تعمل على الضغط والدفاع عن المرضى للحصول على الخدمات الصحية”.

وأردفت: "كما أننا ندعم أيضا القطاع الصحي من خلال الأونروا وبذلك نستهدف لاجئي فلسطين في الضفة الغربية وغزة وجميع أماكن تواجد اللاجئين”.

وفي 4 فبراير /شباط الجاري، قال مركز الميزان لحقوق الانسان إن 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال توفوا خلال عام 2022 بسبب مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمان المرضى من أصحاب الأمراض الخطيرة من تلقى العلاج خارج قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.