ألمانيا تدين إرهاب المستوطنين وتحذر من توسيع المستوطنات في الضفة

أدانت وزارة الخارجية الألمانية، إرهاب المستوطنين في حوارة أول أمس، وقالت إن "تعاطفنا يتجه نحو الضحايا في حوارة. فقد تم إضرام النار بالمنازل والعائلات، عائلات بريئة بقيت في حالة صدمة وخوف"، وحذرت من تصاعد آخر في الضفة الغربية.

وحذرت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر صحافي في برلين مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، من خطوات أحادية الجانب تمنع تنفيذ حل الدولتين وبضمنها "استمرار البناء في المستوطنات طوال الوقت".

وأعربت بيربوك، عن قلقها من مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، الذي قدمه وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير، وصادقت عليه "اللجنة الوزارية للتشريع" في حكومة الاحتلال أول أمس، وقالت: "نحن نعارض بشدة عقوبة الإعدام، ونتحدث عنها في كل أنحاء العالم".