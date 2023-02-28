ميسي: فوزي بجائزة الأفضل منطقي

أبدى ليونيل ميسي، سعادته، بحصوله على جائزة "الأفضل"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



واعتبر ميسي، فوزه بالجائزة "أمرا منطقيا" لتتويجه مع الأرجنتين بلقب كأس العالم، في الوقت الذي امتدح فيه تجديد عقد مدرب "التانجو" ليونيل سكالوني.



وقال ميسي مساء الإثنين: "استمرار سكالوني أمر ضروري للمنتخب، الذي يمتلك قواما من الشباب أمامه الكثير للتعلم، والأفضل أن يفعل ذلك تحت قيادته لأنه يعرف كل اللاعبين الموجودين والذين سينضمون لاحقا".



وأكد المهاجم المخضرم أن حصوله على جائزة الأفضل، إضافة لتتويج سكالوني بجائزة أفضل مدرب في العالم، وإيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في العالم، والأرجنتين بأفضل جمهور، يعد "أمرا منطقيا" بسبب فوز بلاده بالمونديال في قطر.



وقال (البرغوث) صاحب ال35 عاما: "إنه تقدير للإنجاز الذي حققه المنتخب وللجماهير، مشاهدة تولا وهو يطرب بأغنيته هناك في الأعلى كان رائعا" في إشارة للمشجع المخضرم الذي حصل على الجائزة باسم جماهير "الألبيسيليستي".



وأضاف نجم باريس سان جيرمان الحالي وأسطورة برشلونة السابق المتوج بجائزتين ل"الأفضل" و7 جوائز للكرة الذهبية "البطولة التي حصلنا عليها كانت كأس العالم والأرجنتين تستحق هذه الجوائز لكونها بطلة العالم".