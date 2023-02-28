موقع عبري: "الجيش" ينتظر معلومات "الشاباك" للوصول لمنفذي العمليات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 28-2-2023، أن جيش الاحتلال في إطار حصاره لمنطقتي أريحا ونابلس ينتظر معلومات من "الشاباك" وزيادة النشاط الاستخباري حول منفذي العمليتين لإلقاء القبض عليهم.

وقال المراسل العسكري لموقع والا العبري، أمير بوخبوط:" إنه نتيجة التصعيد في الميدان، فإن عمليات الجيش الإسرائيلي حول نابلس وأريحا للمساعدة في اعتقال منفذي العمليات وممارسة الضغط وتعطيل خلايا إضافية، حيث ينتظر المعلومات من جهاز "الشاباك".

وأضاف بوخبوط قائلاً: "الجيش ينتظر مرحلة معينة، حيث تهدأ المنطقة ويزداد النشاط وينتقل إلى المستوى الاستخباراتي عن منفذي العمليات".

في ذات الإطار، حذر مسؤولون أمنيون صهاينة من أن الجريمة القومية "للمستوطنين" يمكن أن تشعل المنطقة، كما حصل في بلدة حوارة مؤخراً.