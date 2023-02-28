مصلحة السجون "الإسرائيلية" تهدد الأسرى بمزيد من العقوبات

هددت إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء28/2/2023م، باتخاذ مزيد من العقوبات ضد الأسرى في كافة السجون حالة استمرارها في حالة العصيان.

وبحسب وزارة الأسرى والمحررين، أن إدارة السجون هددت الأسرى بأنها ستتخذ مزيدًا من العقوبات ضدهم في حال استمرارهم بحالة العصيان داخل السجون.

ويواصل الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء 28-2-2023، لليوم الخامس عشر على التوالي، حالة العصيان، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير بحقهم.

وتشمل الخطوات التصعيدية للأسرى الاعتصام في الساحات، وارتداء ملابس السجن التي تسمى بـ"الشاباص".