 تضرر عدد من مركبات المستوطنين شرق طولكرم

تضررت عدة مركبات للمستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء 28-2-2023، جراء رشقها بالحجارة قرب أحد الطرق الاستيطانية شرق طولكرم بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية، أنه تضررت عدة مركبات تابعة للمستوطنين؛ جراء رشقها بالحجارة بين مستوطنتي "أفني حيفتس"و"عيناف" شرق طولكرم.

ومنذ يوم أمس تشهد مدن الضفة المحتلة مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال ومستوطنيها حيث يقوم الشبان برشق المستوطنين المتطرفين بالحجارة ما ينتج عنه أضرار في سيارات المستوطنين.

جاء ذلك في أعقاب الهجمة الشرسة التي شنها المستوطنون ضد سكان منطقة حوارة جنوب نابلس حيث أحرقوا مئات السيارات للمواطنين، كما أحرقوا حوالي 30 منزلاً بشكل كامل و45 منزلاً آخر بشكل جزئي في هجمة لم يسبق لها مثيل.