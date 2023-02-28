"بن غفير" يهدد: سنغير مفهوم الأمن وسننتقل من سياسة الدفاع للهجوم

هدد ما يسمي وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"إيتمار بن غفير، صباح اليوم الثلاثاء 28/2/2023م، بتغيير مفهوم الأمن والانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم ضد الأعداء.

وبحسب وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، فإن "إيتمار بن غفير"، أكد على ضرورة تغيير مفهوم الأمن والانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم، بالإضافة لاتباع سياسة صارمة وعدم الاحتواء.

وتأتي تهديدات " بن غفير"، وفقاً لوسائل الإعلام "الإسرائيلية"، كمحاولة من بن غفير لإظهار قدرته على تحمل المسؤولية والوفاء بوعوده لقطعان المستوطنين في الضفة الفلسطينية المحتلة، بعد سلسلة العمليات الفلسطينية التي أسفرت على مقتل 14مستوطن وإصابة العشرات منذ بداية العام الجاري 2023م.

يشار إلى أن مدن الضفة الفلسطينية تشهد أوضاعاً أمنية صعبة، إثر سياسات حكومة "بنيامين نتنياهو" ضد الفلسطينيين في الضفة والقدس والتي ينفذها قطعان مستوطنينه تحت حماية من قوات جيشه الفاشي، وآخرها الدمار والخراب الذي عم بلدة حوارة في مدينة نابلس يوم الأحد الماضي، والتي أوقعت عشرات الإصابات في صفوف المواطنين واستشهاد أحدهم، فضلا عن تدمير وإحراق عشرات المنازل والمركبات.