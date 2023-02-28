"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين لليوم الثلاثاء 28/2/2023م

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح لليوم الثلاثاء (28 فبراير).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون متاحة لكشف الحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/8)هنـــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/8) هنــــــا، داعية المسافرين ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، وضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.