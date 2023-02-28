إصلاح الجـــهاد يرعى صلحاً عشائرياً في غزة

رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح في إقليم غزة، منطقة الشاطئ ، صلحاً عشائريًا بين عائلتي " غيث وعطوة" على آثر خلاف بينهم ، بحضور الحاج أبو إياد أبو حليمة والمختار أبو علي غانم والحاج أبو جهاد الخطيب والأستاذ ابو عبد حميد و عدد من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح من اللجنة في منطقة.

وأشاد عضو اللجنة المختار أبو علي غانم ، خلال إتمام الصلح، بروح التسامح التي تجسدت ببن أبناء العائلتين ، متمنياً لهما مزيداً من التماسك والتعاضد، مثمناً جهود كل من ساهم في إتمام هذا الصلح.

وأكد غانم أن إشاعة روح التصالح الداخلي والسلم الأهلي والمجتمعي، يعتبر جزء لا يتجزأ من تمتين الجبهة الداخلية للمجتمع الفلسطيني؛ لتعزيز صموده في مواجهة التحديات الخارجية التي تهدد وجوده.

وبدورها، ثمنت العائلتين دور لجنة الإصلاح في إتمام هذا الصلح، الذي يعتبر خطوة مهمة على طريق تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وأكدت على إتمام الصلح العشائري وبداية صفحة جديدة من العفو والتسامح والألفة، شاكرين كافة الجهود التي بذلها رجال الإصلاح وأهل الخير من أجل إنهاء الخلاف بينهم.