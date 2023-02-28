بنزيما معلقاً على فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب: أنتم كاذبون!

علق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، على خسارته لجائزة أفضل لاعب في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "ذا بيست".



وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بالجائزة، وحل بنزيما في المركز الثالث.



ونشر بنزيما "ستوري" ساخر على حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام" يتضمن فيديو لشخص يقول: "أنتم كاذبون"، وعلق: تصبحون على خير!".



بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، حل ثالثا في قائمة "ذا بيست" ب (34) نقطة، يليه زميله في ريال مدريد لوكا مودريتش (28)، ثم النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي (24).



وجاءت المراكز من السادس حتى ال14 على النحو التالي:



ساديو ماني (19) نقطة، جوليان ألفاريز (17)، أشرف حكيمي (15)، نيمار (13)، كيفين دي بروين وفينيسيوس جونيور (10)، روبرت ليفاندوفسكي (7)، جودي بيلينجهام (3)، ومحمد صلاح (2).