روسيا ترفض استئناف معاهدة خفض الأسلحة النووية

أعلنت روسيا، صباح اليوم الثلاثاء، رفضها استئناف المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة النووية "ستارت" مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد أيام من خطاب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن فيه تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة بعد اتهام الغرب بالتورط المباشر بمحاولات ضرب القواعد الجوية الاستراتيجية الروسية.

وبدوره، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: " إن روسيا لن تستأنف المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة النووية "ستارت" مع الولايات المتحدة، إلى حين استماع واشنطن إلى موقف موسكو".

من جهته، قال بيسكوف لصحيفة "إزفيستيا" اليومية في مقابلة معها: "موقف الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة يحتاج إلى التغيير تجاه موسكو".

وأضاف بيسكوف قائلاً: "لا يمكن ضمان أمن دولة على حساب أمن دولة أخرى".

وكان قد وجه الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي تحذيرا للغرب بشأن الحرب في أوكرانيا، معلناً قرار تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت الأخيرة، بعد اتهام الغرب بالتورط المباشر في محاولات ضرب قواعدها الجوية الاستراتيجية.

جدير ذكره أن معاهدة "نيو ستارت" هي أحدث اتفاق ثنائي من هذا النوع يربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.