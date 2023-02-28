لابيد: نتنياهو لا يستطيع عقد اجتماع "للكابينت".. لهذا السبب..!

أكد زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء 28-2-2023، أن رئيس حكومة كيان الاحتلال بينيامن نتنياهو لا يستطيع عقد اجتماع لـ"الكابينت".

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لابيد قوله: "رئيس الحكومة نتنياهو لا يستطيع عقد اجتماعا "للكابينيت"؛ لأنه يعلم أنّ كل شئ سيتسرب".

وبشكل دائم يطلق المتطرف وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير تصريحات جوفاء، حيث دعاء أمس في أعقاب وصوله لمستوطة "أفيتار" على جبل صبيح بنابلس للعودة لسياسة الاغتيالات بحق قادة فصائل المقاومة الفلسطينية.

ويُشار إلى أنه وقعت، أمس الإثنين" عملية إطلاق نار بمدينة أريحا أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة أربعة آخرين بجراح مختلفة بعضها خطيرة؛ رداً على مجازر الاحتلال في نابلس والهجوم الشرس للمستوطنين المتطرفين على حوارة بنابلس.