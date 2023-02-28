3 إصابات إحداها خطيرة لضابط "إسرائيلي" رشقاً بالحجارة برام الله

اعترفت وسائل إعلام عبرية، الليلية الماضية، بإصابة ضابط في جيش العدو الصهيوني بجروح بعد رشق مركبته بالحجارة على الطريق 60 في منطقة وادي الحرمية برام الله بالضفة المحتلة.

وقال موقع والا العبري: "إن حالة الضابط "الإسرائيلي" المصاب في عملية رشق الحجارة على "طريق رقم 60" قرب منطقة وادي الحرمية برام الله خطيرة".

من جانبها، قال مؤسسة إنقاذ بلا حدود "الإسرائيلية": "أصيب 3 مستوطنين رشقًا بالحجارة قرب وادي الحرامية، ومستوطنة "شيلو"، بينهم ضابط وجندي".

وفي إطار منفصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "إن هجمات المستوطنين على بلدة حوارة، أمس، بنابلس غير مقبولة إطلاقًا".