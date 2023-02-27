"ليونيل ميسي" يتوج بجائزة أفضل لاعب لعام 2022

توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء اليوم الإثنين27/2/2023م، بجائزة الأفضل في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وأعلن عن فوز ميسي بالجائزة للمرة الثانية بعد 2019 خلال الحفل الضخم الذي أقامه الفيفا في العاصمة الفرنسية باريس.

وحلّ ميسي المتوّج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم FIFA قطر 2022 بالمركز الأول أمام زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي الذي تألق أيضاً باحتلاله صدارة هدافي المونديال.

كما نافس ميسي الفرنسي الآخر كريم بنزيمة المتوّج مع ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا والذي تأثرت حظوظه بسبب عدم مشاركته مع فرنسا في كأس العالم FIFA قطر 2022

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني حقق لقب بطولة كأس العالم 2022، بعد التفوّق على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة النهائية من بطولة كأس العالم قطر 2022م.



