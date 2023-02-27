مقاومون يستهدفون جنود الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين 27/2/2023م، قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة على أحد الحواجز العسكرية المقامة في بلدة حوارة في مدينة نابلس.

ووفقاً لموقع "مفزاك راعام" العبري، أن عملية اطلاق نار نفذها فلسطينيون وقعت مساء اليوم ضد قوات الجيش المتواجدة في بلدة حوارة في نابلس، دون وقوع إصابات في صفوف القوات.

وينشر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قوات كبيرة منه داخل مدينة نابلس وبلدة حوارة بشكل خاص، بزعم البحث عن منفذ عملية اطلاق النار التي استهدفت سيارة لجنوده في البلدة وأسفرت عن مقتل اثنين منهم أمس الأحد 26/2/2023.

يذكر أن بلدة حوارة عاشت أمس الأحد، اجواء أمنية صعبة؛ اثر اعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على سكان البلدة، والتي أسفرت وفقاً لادارة المحافظة على إصابة العشرات من الفلسطينيين واستشهاد أحدهم، بالإضافة لاحراق مئات المنازل والمركبات تحت حماية من جنود الاحتلال "الإسرائيلي"