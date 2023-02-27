14 قتيلا و77 جريحا "إسرائيليا" خلال 2023 بفعل عمليات المقاومة بالضفة

أدت عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، إلى وقوع 14 قتيلا و77 جريحا في صفوف الاحتلال، منذ بدء العام الجاري 2023.

ووفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فإن من أبرز العمليات النوعية التي أدت إلى مقتل جنود ومستوطنين في الضفة الغربية خلال العام 2023، هي عملية إطلاق نار نفذها الشهيد خيري علقم في القدس المحتلة بتاريخ 27 يناير، حيث أدت لمقتل 7 إسرائيليين وجرح 12 آخرين.

وفي 2 من فبراير الجاري، قتل المستوطن "شمعون معطوف" متأثرا بجراحه الذي أصيب بها في "عملية إلعاد" التي نفذها الأسيران أسعد الرفاعي وصبحي عماد قبل حوالي 9 أشهر.

ونفذ الشهيد حسين قراقع في القدس المحتلة، عملية دهس بتاريخ 10 من فبراير الجاري، أدت لمقتل 3 إسرائيليين وحرج 6 آخرين.

إلى جانب ذلك، فقد قتل إسرائيلي في عملية طعن نفذها فتى يبلغ من العمر (13عاماً) في القدس المحتلة في 13 من فبراير.

ويوم أمس الأحد، 26 فبراير، نفذ فلسطيني عملية إطلاق النار وسط بلدة حوارة جنوب نابلس، أدت لمقتل مستوطنين.