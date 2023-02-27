جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عمليات إطلاق النار في أريحا اليوم

كشف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين، تفاصيل عمليات إطلاق النار التي وقعت في مدينة أريحا اليوم وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في تصريح صحفي:"بعد التحقيق الميداني في ملابسات عملية إطلاق النار في أريحا، تبيّن أن المنفذين أطلقوا النار باتجاه سيارة إسرائيلية في الطريق رقم 90 حيث أصيب إسرائيلي بجروح نتيجة إطلاق النار ثم أعلن عن مقتله متأثرًا بجروحه.

وأضاف:" وبعد ذلك استمر المنفذون في السير باتجاه مفرق "بيت عربة" حيث أطلقوا النار على سيارة إسرائيلية أخرى، دون وقوع إصابات، وواصل المنفذون السير مطلقين النار مرة أخرى، دون وقوع إصابات أيضًا".

وتابع:" ولاحقًا، وبينما قام المنفذون باحراق سيارتهم، أطلقت قوة شرطية النار عليهم فرد المنفذون بإطلاق النار باتجاه القوات ثم لاذوا بالفرار من المكان".

وبين المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوات كبيرة تابعة للجيش والشرطة في هذه الساعات تقوم بعمليات تمشيط واسعة النطاق وقد نصبت الحواجز ونقاط التفتيش في المنطقة.