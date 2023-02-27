راصد جوي يجيب: هل سيودع طقس فلسطين الشتاء خلال الأيام المقبلة؟

بين الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الإثنين27/2/2023م، طبيعة الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.

وتوقع العلامي عبر صفحته في "الفيس بوك"، أن تشهد الحالة الجوية مزيداً من الدفء اللافت والارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

كما توقع أن تصل درجات حرارة في العديد من المناطق المنخفضة لـ30 درجة مئوية.

وشهدت الحالة الجوية، اليوم الإثنين27/2/2023م؛ اجواء لطيفة ومعتدلة في المناطق الجبلية ودافئة في بقية المناطق مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من المعدل السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.