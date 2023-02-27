حماس: عملية أريحا ردّ طبيعي ..وعلى الاحتلال أن ينتظر المزيد

أكدت حركة "حماس"، اليوم الإثنين 27/2/2023م، أن عملية أريحا ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه وعليهم أن ينتظروا المزيد

وقالت الحركة في بيان صحفي :"إنّ العملية البطولية التي نفّذها أبطال شعبنا في أريحا، رد طبيعي على تصعيد الاحتلال لجرائمه ومجازره في نابلس وجنين والقدس وعموم الضفة الغربية المحتلة"، مؤكدة أن العدو عليه أن ينتظر المزيد من العمليات البطولية في ظلّ تغوّله وإطلاق يد جيشه وميليشيا مستوطنيه المجرمين ضد شعبنا الذي يزداد عنفواناً وتمسكاً بالمقاومة طريقاً لرد العدوان ولكنس الاحتلال عن أرضنا وقدسنا".

.وقتل مستوطن وأصيب أربعة آخرين بينها حالات حرجة، مساء اليوم الاثنين، في عملتي إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني في منطقة غور الأردن بالقرب من مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.