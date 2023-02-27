القيادي البطش للعدو: الضربة ستُقابلها ضربة والمقاومة يمكنها ممارسة ذلك دون عوائق

قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، مساء اليوم الإثنين27/2/2023م" إن هناك تنسيق دائم داخل محور المقاومة وحلف القدس ونحن في حالة من التطور والصعود بعد معركة "وحدة الساحات".

وأضاف القيادي البطش خلال حديث لـ"قناة الميادين"تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن حركة الجهاد الإسلامي تشكل كتائب في المناطق التي تكون جاهزة للقتال في الضفة الغربية، ونحن نقوم الآن بواجبنا في القتال وفي اللحظة التي تستدعي نحن على يقين أننا لسنا وحدنا ويمكن أن تتسع الساحات ".

وأشار إلى أن المؤامرة على القضية الفلسطينية تتسع وبالأمس بن غفير أطلق "زعرانه" في حوارة، مشدداً على أن غزة ساحة من ساحات المواجهة مع الاحتلال.

وحول عمليات المقاومة وآخرها في أريحا اليوم، قال القيادي البطش " اليوم مجاهد جديد يخرج ليقول إن روح القتال في شعبنا لم تنته"، موجهاً رسالة للاحتلال قائلاً :" على المحتل أن يفهم أن الضربة بضربة والطلقة بطلقة وأن بإمكان المقاومة ممارسة هذا الدور من دون عوائق".

وبشأن مؤتمر العقبة، أكد القيادي في الجهاد أن كل الذين راهنوا على لقاء العقبة سيعرفون أنّ هذا المشروع فاشل

وقتل مستوطن وأصيب أربعة آخرين بينها حالات حرجة، مساء اليوم الاثنين، في عملتي إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني في منطقة غور الأردن بالقرب من مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.