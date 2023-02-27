جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية الى مدن الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم، الإثنين، الدفع بكتيبة إضافية لتعزيز قواته المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، ليصل مجموعة الكتائب العسكرية التي دفع بها جيش الاحتلال لتعزيز قواته في الضفة خلال الساعات الأخيرة، إلى أربع كتائب.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال، أنه قرر بالدفع بكتيبة "تفور" وهي كتيبة تابعة للواء الإنقاذ التابع لقيادة الجبهة الداخلية، وأشار إلى أن ذلك يأتي في أعقاب تقييم جديد للأوضاع الأمنية في الضفة المحتلة، وفي أعقاب قراره الدفع بثلاث كتائب عسكرية أخرى.

وشهدت بلدة حوارة وعدد من القرى الفلسطينية في محيط مدينة نابلس، مساء امس الاحد هجمات عنيفة نفذها العشرات من المستوطنين "الإسرائيليين"، أسفرت عن استشهاد شاب وإصابة العشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية.