حماس تبارك عملية أريحا و تعتبرها رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه

باركت حركة حماس مساء اليوم الاثنين عملية إطلاق النار الفدائية التي وقعت في اريحا، و اسفرت عن مقتل مستوطن، و إصابة 4 اخرين بجروح بينها خطيرة.

و اعتبر الناطق باسم حماس، حازم قاسم العملية الفدائية في غور الاردن بأنها رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، والتي كان أخرها الهجمات الارهابية للمستوطنين المدعومين من جيش العدو الصهيوني ضد أهلنا في بلدة حوارة في نابلس.

و اكد قاسم أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن تمرر جرائم الاحتلال ومستوطنيه دون عقاب.

و قال الناطق باسم حماس إن الثورة العظيمة في الضفة الغربية ستظل في تصاعد، ولن تستطيع كل الخطط الأمريكية ومؤتمرات التنسيق الأمني من وقفها .