اليك تشكيل فريق ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا 2023

تشكيل فريق ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا 2023 ، وبدأ الجمهور في العديد من دول المنطقة العربية في البحث بشكل مكثف عن هذه المباراة النارية التي يفصلنا عن موعد انطلاقها سوى أيام قلائل فقط وسط حماسة شديدة من المتابعين لمشاهدتها ، ولقد رصد فريق فلسطين اليوم الاخباري على جوجل الشهير عمليات بحث مرتفعة تخطت حاجز ربع مليون خلال الأسابيع الماضية حتى اعداد هذه المقالة التي نجيب فيها عن كامل تفاصيل مباراة الكلاسيكو الاسباني .

وقبل ان نبدأ في التفاصيل فيما يتعلق بتشكل فريق ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الاسباني الجديد 2023 نريد أن نشير إلى أن فريق الموقع حرص على وضع تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لها في الأسفل وكل ما عليكم الان بعد ذلك هو المتابعة للوصول إلى آخر سطر .

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا 2023

وفي هذه الفقرة يمكن للجميع الآن التعرف على تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا 2023 وهي على النحو التالي :

أولا: وفي خط الهجوم فقد ضم كل من : ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

ثانيا: وفي خط الوسط فقد ضم كل من: إدواردو كامافينجا، توني كروس، فيدي فالفيردي.

ثالثا: وفي خط الدفاع فقد ضم كل من: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، ناتشو.

رابعا: ويتولى في حراسة المرمى كل من: تيبو كورتوا.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

وبعد أن تعرفتم على التشكيلة السابقة ، وضعنا لكم تشكيل فريق برشلونة أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا 2023 وهي على النحو التالي:

أولا: وفي خط الهجوم فقد ضم كل من: جافي – فيران توريس

ثانيا: وفي خط الوسط فقد ضم كل من: فرانك كيسي – سيرجيو بوسكيتس – فرينيكي دي يونج

ثالثا: وفي خط الدفاع فقد ضم كل من: جوردي ألبا – أندريس كريستنسين – إريك جارسيا – سيرجيو روبيرتو

رابعا: وفي حراسة المرمى: أندري تير شتيجين .

مونويرا مونتيرو حكمًا لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الخميس المقبل pic.twitter.com/LiSYAiV9wI — ون تو | One Two (@OneTwoPlat) February 27, 2023

موعد مباراة برشلونة أمام ريال مدريد - كلاسيكو الاسباني

وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة مكرمة من يوم الخميس المقبل الموافق 2-3-2023 ، تنطلق مباراة الكلاسيكو الاسباني على ملعب سنتياغو برنابيو .

معلق مباراة برشلونة أمام ريال مدريد 2023

ويعلق على هذه مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو الاسباني المعلق الرياضي فهد العتيبي .

قنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو الاسباني 2023

وعلى قناة 1 ssc الرياضية تعرض مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر ، ويمكن لكم الان الوصول إلى التردد عبر الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــا .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تشكيل فريق ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .