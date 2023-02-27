العميد قاآني: العالم كله يحني رأسه أمام المقاومة

أكّد قائد قوّة القدس في حرس الثورة الاسلامية الايرانية، العميد اسماعيل قاآني، أنّنا نعيش في زمن بات العالم يقف صفّاً واحداً يطأطئ رأسه أمام المقاومة، حتى من أعدائها، وذلك بفضل تضحيات شهداء المقاومة، والإعلام المقاوم.

وفي كلمة له خلال افتتاح أوّل ملتقى لإحياء ذكرى شهداء إعلام المقاومة، الذي يعقد في طهران، تحت شعار "رواة المقاومة"، أكّد العميد قاآني، أنّ إعلام المقاومة رغم إمكاناته المحدودة نجح في إيصال صوت الحقيقة، بفضل تضحيات الشهداء الإعلاميين، الذين حملوا قيم التضحة والشهادة.

وشدّد العميد قاآني، على أنّ الشهداء في حضورهم الإعلامي يحملون قيمًا مضاعفة وسامية أوصلتهم إلى هدف الشهادة، مؤكداً أنّ راية المقاومة، لا تزال خفّاقة، بفضل الوسائل الإعلامية، والإعلاميين، الذين عكسوا صورتها على أفضل وجه للعالم أجمع.

وأكّد على ضرورة التنبّه لمؤمرات الاعداء، الذين إستخدموا الإعلام، في حربهم ضدّ ايران وشعوب المنطقة، بعد فشلهم في إخضاعها، مشدداً على أهمية دور الاعلام القاوم وشهدائه، في التصدّي لهذه المحاولات.

وأعرب العميد قاآني عن تقديره لتضحيات أسر الشهداء، مشدداً على أنّ شهداء الاعلام المقاوم كان لهم الدور الفعّال، في نقل نقل صورة المقاومة المشرقة للعالم، وجعلت الشعوب تحترم قيمة المقاومة، وتندفع للمقاومة في مواجهة قوى الاستكبار والصهيونية العالمية، لاسيما في دول محور المقاومة.