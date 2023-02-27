التواصل الجماهيري للجهاد يرعى إصلاحاً عشائرياً في "تل الهوا"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:48 م
27 فبراير 2023
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رعت لجنة التواصل الجماهيري لحركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة، إصلاحاً عشائرياً بمنطقة تل الهوا، بين عائلتي "حجازي والعثامنة" على آثر خلاف بينهم ، بحضور عدد من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح من اللجنة في منطقة.

وأشاد عضو اللجنة المختار أبو نهاد السمك، خلال إتمام الصلح، بروح التسامح التي تجسدت ببن أبناء العائلتين ، متمنياً لهما مزيداً من التماسك والتعاضد، مثمناً جهود كل من ساهم في إتمام هذا الصلح.

وأكد السمك أن إشاعة روح التصالح الداخلي والسلم الأهلي والمجتمعي، يعتبر جزء لا يتجزأ من تمتين الجبهة الداخلية للمجتمع الفلسطيني؛ لتعزيز صموده في مواجهة التحديات الخارجية التي تهدد وجوده.

بدورها، ثمنت العائلتين دور لجنة الإصلاح في إتمام هذا الصلح، الذي يعتبر خطوة مهمة على طريق تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وأكدت على إتمام الصلح العشائري وبداية صفحة جديدة من العفو والتسامح والألفة، شاكرين كافة الجهود التي بذلها رجال الإصلاح وأهل الخير من أجل إنهاء الخلاف بينهم.

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