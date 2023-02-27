الحركة الأسيرة: قانون الإعدام يزيد الأسرى إصراراً على مواجهة العدو

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة اليوم الاثنين 27/2/2023، أن قانون الإعدام الذي يعبر عن وجه الاحتلال الحقيقي الحاقد المجرم لا يخيف من خرج مقاومًا طالبًا للشهادة أو النصر المبين، بل يزيدنا إصرارًا على مواجهة هذا الاحتلال داخل الأسر وخارجه.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن هذا التشريع يضع الكل الفلسطيني أمام مسؤوليته الأخلاقية والوطنية ليحرر أسراه بكافة الأدوات والوسائل المتاحة.

وشددت على أن الحركة الأسيرة ماضية في مواجهة إجراءات المدعو "بن جفير" الذي يعتدي على حقوقنا الأساسية من ماء وخبز بالعصيان العام في كافة السجون؛ وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم، والذي سيكون مطلبه الأساس حريتنا وليس تحسين شروط حياة بات السجان يتفنن في تنكيدها، وحكومة تشرع قوانينها لإنهاء حياتنا.

ودعت شعبنا بكل قواه وقادته لإسنادنا بكل المستطاع حتى يتم تحقيق مطلبنا بالحرية والكرامة، وأن يجعل من كل يوم جمعة جمعة غضبٍ وإسنادٍ لنا في كافة ساحات الوطن ونقاط التماس.

وحيت اللجنة شعبنا البطل في حوارة وفي كافة ساحات المواجهة، وهم يسطرون أروع آيات الصمود والتحدي في وجه قطعان المستوطنين المتغولين بدعمٍ وإسنادٍ من حكومة التطرف والعنصرية الصهيونية، التي لا تتوقف عن سن التشريعات التي تشرعن العدوان بأشكاله المختلفة من استيطانٍ وتهويد، وآخرها الموافقة على طرح قانون إعدام الأسرى في لجان الكنيست الصهيوني للمصادقة عليه وإقراره لاحقًا، هذا القانون الذي بموجبه سيتم إيقاع عقوبة الإعدام على كلِّ مقاومٍ حر لبى نداء الوطن الجريح والمستباح من الاحتلال بمستوطنيه وجنوده المحتلين.