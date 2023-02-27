وفاة و7 إصابات بـ 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

توفى شاب وأُصيب آخرون، إثر 10 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، أن 10 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن حالة وفاة و7 إصابات، إصابة بجروح خطيرة وإصابتان متوسطة، و4 إصابات بجروح طفيفة.

وأشارت إدارة المرور في الإحصائية التي صدرت عنها إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 11 مركبة ومكونات الطريق.

وكانت شرطة المرور بغزة قد أعلنت أمس وفاة الشاب محمد عمر محمد حسين (24 عامًا) من سكان مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، جراء صدمه من قبل مركبة من نوع "اسكودا" في شارع صلاح الدين بالقرب من مفترق "سكر" بمخيم البريج في المحافظة الوسطى.

ونوهت إلى أنه تم توقيف السائق المتسبب في الحادث، وحجز المركبة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.