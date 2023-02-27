على وقع قانون إعدام الأسرى: استمرار العصيان في السجون لليوم 14 على التوالي

يواصل اليوم الاثنين 27/2/2023، الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" خطواتهم الاحتجاجية لليوم الرابع عشر على التوالي، ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم، وسط قوانين جديدة تقضي بإعدام الأسرى.

ووفقاً لمكتب إعلام الأسرى، قرر الأسرى اليوم خوض إضراب عن الطعام ليوم واحد في كافة السجون، وذلك ضمن الخطوات المتصاعدة لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم

ويشن الاحتلال حملة شرسة ضد الأسرى في سجون الاحتلال البالغ عددهم مايقارب من 4700 أسير، آخرها كان مصادقة اللجنة الوزارية التشريعية لحكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين ينفذون عمليات مقاومة ضد الاحتلال، يُمثل ذروة التطرف والفاشية التي وصل إليها الاحتلال.

ويستهدف الاحتلال الأسرى بقوانين عنصرية في ظل حكومة متطرفة تسعى للقضاء على الأسرى وإعدامهم.