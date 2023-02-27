ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

قالت إذاعة صوت الأسرى، أن ثلاثة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة يدخلون اليوم الاثنين 27/2/2023، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.

والأسرى هم:

الأسير مجدي حسين يوسف رحيم من رام الله المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 80 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 20 عامًا داخل سجون الاحتلال.

الأسير محمد عبد الرحيم مفلح جرادات (44 عامًا) من جنين، المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 19 عامًا في السجون.

والأسير علي محمد علي فرج الله (55 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 17 عامًا في السجون.

يذكر ان والدا الأسير فرج الله وشقيقه الاكبر أنور توفوا وهو في الاعتقال، وسبق أن هدمت قوات الاحتلال منزل العائلة مرتين وهو متزوج وأب لأربعة أبناء وبنت.