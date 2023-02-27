بعد ليلة ساخنة.. الاحتلال يشدد حصاره على نابلس ويواصل إغلاق مدخل اللبن الشرقية

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 27/2/2023، حصارها لمحيط محافظة نابلس، بالضفة المحتلة، فيما يواصل إغلاق البوابة المنصوبة على مدخل اللبن الشرقية الرئيسي جنوباً.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال تمنع منذ الليلة، دخول وخروج المواطنين من وإلى القرية، ما اضطر الأهالي إلى استخدام طرق بديلة وعرة بين الجبال للوصول إلى أماكن عملهم.

فيما أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ما زالت تغلق حواجز حوارة وعورتا وطريق المربعة وزعترة، وإغلاق مدخل بيتا بالمكعبات جنوب نابلس، فيما تعيق حركة المواطنين على مدخل بلدة صرة جنوب غرب المدينة، وتنتشر على مداخل المدينة.

وشهدت ليلة أمس هجوما للمستوطنين على بلدات حوارة وعصيرة القبلية وبورين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.