الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد سامح أقطش من نابلس وتؤكد أن النصر صبر ساعة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم الاثنين 27 فبراير 2023، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين: سامح حمد لله أقطش (37 عاماً) الذي ارتقى إثر عدوان قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على بلدة زعترة جنوب نابلس.

وقالت الحركة في بيان النعي: "إننا نعزي عائلة الشهيد وعموم أهلنا في نابلس جبل النار، لنؤكد أن عدوان المستوطنين بحماية قوات الاحتلال هو جريمة جديدة، سوف ترتد عليهم بما يشفي صدور أبناء شعبنا الذين يتصدون بكل صمود وثبات لهذا العدوان الهمجي، وإن النصر صبر ساعة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس، عن استشهاد المواطن سامح حمدلله محمود أقطش ( ٣٧ عاماً )، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها بالرصاص الحي في البطن، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة زعترة.

بيان النعي كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية:-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد سامح أقطش من نابلس

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين: سامح حمد لله أقطش (37 عاماً) الذي ارتقى إثر عدوان قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على بلدة زعترة جنوب نابلس.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وعموم أهلنا في نابلس جبل النار، لنؤكد أن عدوان المستوطنين بحماية قوات الاحتلال هو جريمة جديدة، سوف ترتد عليهم بما يشفي صدور أبناء شعبنا الذين يتصدون بكل صمود وثبات لهذا العدوان الهمجي، وإن النصر صبر ساعة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الاثنين 7 شعبان 1444هـ - 27 فبراير 2023م