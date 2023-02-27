جيش الاحتلال يُقرر تعزيز قواته بكتيبة ثالثة في الضفة

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين 27 فبراير 2023، تعزيز قواته في الضفة المحتلة، بعد أن نشر كتيبتين إضافيتين ليلة أمس، بسبب تصاعد الأوضاع الأمنية، ومواجهة الهبّة الجماهيرية الفلسطينية التي تخرج تنديداً باعتداء المستوطنين وجنود الاحتلال على ممتلكات المواطنين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إنهم قرروا تعزيز القوات العاملة في الضفة الغربية المحتلة بكتيبة ثالثة إضافية من غفعاتي صباح اليوم".

يشار إلى أن جيش الاحتلال عزز قواته الليلة الماضية، في الضفة الغربية المحتلة بكتيبتين إضافيتين، في أعقاب عملية حوارة.

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين 27 فبراير 2023، تعزيز قواته في الضفة المحتلة، بسبب تصاعد الأوضاع الأمنية، ومواجهة الهبّة الجماهيرية الفلسطينية التي تخرج تنديداً باعتداء المستوطنين وجنود الاحتلال على ممتلكات المواطنين.

واستشهد المواطن سامح حمدلله محمود أقطش (٣٧ عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها بالرصاص الحي في البطن، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة زعترة.