إذاعة جيش الاحتلال: أحد قتلى عملية حوارة ضابط في "وحدة خاصة"

اعترفت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد 26-2-2023، أن أحد قتلى عملية حوارة هو ضابط في "وحدة قتالية خاصة" بجيش الاحتلال.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "سُمح بالنشر، بأحد القتيلين في عملية حوارة اليوم هو ضابط برتبة "رقيب" ويعمل في صفوف وحدة قتالية خاصة في الجيش".

وكان قتل مستوطنان، مساء اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار وقعت وسط بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت شهود عيان، بأن مقاوم أطلق النار على مركبة مستوطنين بواسطة سلاح ناري على طريق 60 قرب بلدة حوارة في نابلس، وتمكن من الانسحاب بسلام من المكان.

وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال طوقت المكان، بتعزيز من الجنود والآليات العسكرية، وأغلقت حواجز المدينة كافة، وبدأت تبحث عن المنفذ.