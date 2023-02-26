الإعلام العبري: "الجيش" يرفع التأهب بالضفة وعملية حوارة قد تتحول لتسونامي يشعل المنطقة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 26-2-2023، أن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب خشية من وقوع عمليات جديدة مثل عملية حوارة؛ موضحة وجود دعوات لتهدئة الأوضاع في ذات الوقت لمنع الوصول لتصعيد حاد يشعل المنطقة.

وقالت قناة كان العبرية: " الجيش "الإسرائيلي" رفع حالة التأهب لديه في الضفة الغربية ونابلس خشية تنفيذ عمليات تقليدية مُلهمة كعملية حوارة".

من جانبها، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول سياسي كبير قوله: "نحن في تسلسل صعب للأحداث بعد عملية حوارة، وجميع الإجراءات تتخذ لتهدئة الوضع بكل الوسائل".

وأضاف المسؤول الكبير:"لقد أصدر رئيس الوزراء الاحتلال بينيامين نتنياهو تعليماته بزيادة القوات في الميدان قدر الإمكان وحماية جميع سكان مستوطنات الضفة".

وأشار المسؤول، إلى أن عملية حوارة قد تؤدي إلى تصعيد حاد ويتحول إلى تسونامي يشعل النار في المنطقة بأكملها، الساعات القليلة القادمة حاسمة لمحاولة تهدئة المنطقة".

من ناحيته، قال رئيس المعارضة يائير لابيد: "ميلشيات سموتريتش تقوم بحرق منازل الفلسطينيين في حوارة لنسف قرارات قمة النقب في العقبة، هذه الحكومة تشكل خطراً على أمن إسرائيل".

وفي الإطار، قال نتنياهو: "أود أن نترك الجيش وقوات الأمن يقومون بعملهم - أذكركم أنه في الأسابيع الأخيرة، قاموا بتصفية العشرات من المسلحين ومنعوا عشرات العمليات - دعوا الجيش يكمل المطاردة".

