القيادي شهاب: على السلطة في هذه الأوضاع الانسحاب من الاتفاقيات مع الاحتلال

عقب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب مساء اليوم الاحد على الهجوم الذي شنه مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال على المواطنين و ممتلكاتهم في عدة مناطق بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

و قال شهاب في تصريح له: "الواجب على السلطة الفلسطينية في هذه الأوضاع الإعلان عن انسحابها من الاتفاقيات مع الاحتلال".

و اكد شهاب بأن المقاومة لن تتخلى عن مبادئها بدحر الاحتلال، وأن مؤتمر العقبة وغيره لن يغير من الوضع شيئاً.

و تتعرض عدة بلدات في مدينة نابلس لهجوم وحشي من قبل قطعان المستوطنين و قوات الاحتلال، حيث أحرقوا عدداً من منازل المواطنين، كما أدى العدوان على نابلس لارتقاء شهيد، و إصابة اكثر من مئة مواطناً بجروح.