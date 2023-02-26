شهيد في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة جنوب نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم استشهاد المواطن سامح حمدلله محمود أقطش ( ٣٧ عاماً )، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها بالرصاص الحي في البطن، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة زعترة.

و كان مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، قال إن طواقم الإسعاف نقلت إصابة بالرصاص الحي في البطن من قرية زعترة، خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين على القرية، حيث وصفت جراحه ببالغة الخطورة.

و يواصل قطعان المستوطنين منذ ساعات هجماتهم و اعتداءاتهم على المواطنين و ممتلكاتهم في مناطق متفرقة بمدينة نابلس، حيث أصيب ما يزيد عن 100 مواطن بجروح بينها حالات خطيرة.