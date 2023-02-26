تعليق الدوام في مدارس حوارة بسبب هجوم المستوطنين على البلدة

أعلنت وزارة التربية و التعليم في بلدة حوارة بنابلس تعليق الدوام في المدارس يوم غدٍ الاثنين بسبب هجوم المستوطنين و اعتداءاتهم.

و أحرق مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الأحد منازل المواطنين الفلسطينيين فلي بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنون أحرقوا منازل المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، فيما صدحت مكبرات الصوت في المساجد بمناشدة المواطنين للتصدي للمستوطنين.

وبدوره، قال الهلال الأحمر: "طواقمنا تعاملت مع 100 إصابة جراء اعتداء المستوطنين على المواطنين في حوارة جنوب نابلس، بالإضافة إلى الاعتداء على 3 سيارات إسعاف".