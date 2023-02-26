قاسم: نحذر الاحتلال من إطلاق يد مستوطنيه ضد أبناء شعبنا في الضفة المحتلة

حذّر الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، مساء اليوم الأحد، الاحتلال الصهيوني من مغبّة إطلاق يد مستوطنيه ضدّ أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال قاسم في تصريح صحفي: "نحذّر قادة الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية من مغبّة وتداعيات إطلاق يد مستوطنيه المجرمة ضدّ أبناء شعبنا في بلدة حوارة وعصيرة القبلية في الضفة الغربية المحتلة، بالعربدة والإجرام وحرق منازل الأهالي الآمنين".

وأكد أنَّ إرهاب الاحتلال وإجرام مستوطنيه ما هو إلاّ تعبيرٌ عن حالة الذعر والخوف التي تسيطر عليهم بفعل صمود شعبنا وبطولة شبابنا الثائر في عموم الضفة المحتلة.

ودعا قاسم، أبناء شعبنا البطل في بلدة حوارة وعصيرة القبلية ومحيطهما وعموم أهلنا في الضفة المحتلة إلى هبّة تضامنية عاجلة وتشكيل حالة إسناد ودعم، تحمي بيوت المواطنين وممتلكاتهم، وتتصدّى لإجرام وعربدة المستوطنين.

وأشار الناطق باسم حماس إلى أن هذه الحكومة الفاشية والمتطرّفون الصهاينة لن يردعهم إلا المزيد من تصعيد المقاومة الشاملة، حتى دحرهم عن مقدساتنا وأرضنا التاريخية.