"إسرائيل" تقر مشروع قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين

صادقت ما تسمى بـ "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" في "إسرائيل" اليوم الأحد على قانون يقضي بإعدام منفذي العمليات من الفلسطينيين.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن اللجنة صادقت على قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ضد أهداف "إسرائيلية".

وأوضحت أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، و ما يسمى بـ "وزير الأمن القومي"، المتطرف إيتمار بن غفير، أصدرا بيانا أعلنا من خلاله عن مصادقة "اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية" على طرح قانون عقوبة إعدام الأسرى.

وقال نتنياهو: "لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل".

وكان بن غفير توعد الشهر الماضي منفذي الهجمات الفلسطينيين بـ"الإعدام على كرسي كهربائي.

وخلال اجتماع لحزبه "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، قال بن غفير: "قريبا سنطبق قانون عقوبة الإعدام، والذين يذبحون المدنيين يجب أن يكونوا على كرسي كهربائي لإعدامهم".

ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات، علما أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو يحظى بأغلبية (64 مقعدا من أصل 120) بالكنيست.