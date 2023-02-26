سموتريتش: لن يكون هناك تجميد للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:26 م
26 فبراير 2023
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نقل موقع 0404 الاخباري العبري عن وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد، إن بناء المستوطنات في الضفة الغربية لن يتوقف ، ولا حتى ليوم واحد.

وفقًا للموقع العبري، فإن تصريحات جاءت عقب اجتماع القمة في العقبة ، بحضور مصر والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والأردن المستضيفة للقمة الأمنية.

و تم الاتفاق خلال القمة التي تم عقدها في الأردن على تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية لمدة ستة أشهر بموافقة "إسرائيل".

و رداً على ذلك ، قال سموتريتش، "لن يكون هناك تجميد للبناء وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ، ولا حتى ليوم واحد، هذا تخصصي".

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